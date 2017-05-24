В Екатеринбурге неизвестные ограбили банк

Публикации за 24.05.17

В Екатеринбурге сегодня днем неизвестные ворвались в банк и ограбили его.

«Сообщение о преступлении поступило в полицию около 13:45, грабители проникли в банк на улице Космонавтов. В настоящее время на место выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником территориального отдела внутренних дел. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», – сообщили NDNews.ru в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Подробности ограбления и название кредитной организации пока не разглашаются.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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