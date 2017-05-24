«Нас держали взаперти, отобрали паспорта», – участник криминальной схемы по «черному обналу» рассказал NDNews.ru, как все работает (ВИДЕО)

Публикации за 24.05.17

Житель Новолялинского района Иван обратился в наше агентство с историей о десятках людей, которых удерживают в квартирах в Екатеринбурге, пока через карты Сбербанка, полученные на их имя, обналичиваются гигантские суммы. Как рассказал собеседник NDNews.ru, предложение о подработке он нашел в соцсетях. По словам молодого человека, таких объявлений там много.

В составе большой группы таких же «гастарбайтеров» Иван объехал шесть городов: «Мы были в Самаре, Нижнем Новгороде, Курске, Воронеже и Москве. Шесть человек, нас возили в микроавтобусе, в нем же и жили. В каждом городе я получал карты Сбербанка, «классик» и «голд». В первом туре мы заказали, потом через несколько дней снова проехали, забрали готовые карты. Потом карты и паспорта у нас отобрали, закрыли всех на квартире, поставили охрану. Сказали, что три-четыре дня наши карты будут работать, потом сразу расчет и по домам».

За «туры» Ивану должны были выплатить 20 тысяч рублей. Однако денег он так и не получил. Охранники квартиры, где он содержался, обещали в случае возмущений «прислать амбалов и всех успокоить». Кормили скудно, вспоминает молодой человек, некоторых били. Количество людей постоянно менялось, порой доходило до 20 человек. Кто-то оставался ждать денег, кого-то увозили в «туры». Иван переписывался со знакомыми, которые также участвовали в схеме, и утверждает, что таких перевалочных пунктов на улице Крупносортщиков в Екатеринбурге как минимум три.

Спустя две недели Иван списался с другом и попросил вызвать полицию. Приехавшим сотрудникам ППС охранники объяснили, что квартиру они снимают. Никто, кроме Ивана, уйти с полицией не захотел.

«Забрали со мной одного охранника в отдел, записали данные. Участковый мне потом сказал, что ходил на адрес, там никого нет. Но мне-то оттуда люди писали, что там они все, толпой так и живут», – вспоминает свое спасение Иван. После общения с корреспондентом NDNews.ru, 22 мая, он решился написать заявление в полицию. По данным агентства, в тот же день сотрудники ОП № 11 Екатеринбурга доставили всех, кто находился в квартирах, в отдел, опросили и отпустили. Сейчас силовики занимаются проверкой фактов, изложенных в заявлении.

Екатеринбург, Антон Гуськов, Александр Саливанчук, служба информации РИА «Новый День»

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