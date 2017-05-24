На выезде из Первоуральска лоб в лоб столкнулись две машины (ФОТО)

Публикации за 24.05.17

На Талицком мосту на выезде из Первоуральска в лобовом столкновении пострадали две машины. К счастью, обошлось без пострадавших, однако автомобилисты сообщают о серьезных затруднениях на дороге в районе ДТП.

Как сообщили NDNews.ru очевидцы аварии, столкнулись Audi и УАЗ. Причем у иномарки сработали все подушки безопасности. «По всей видимости, удар был достаточно сильный, но все живы», – пояснил агентству очевидец.

По его словам, из-за того, что ДТП случилось на мосту, объехать место аварии затруднительно, сформировалась огромная пробка в обе стороны. «Она растянулась примерно на пять километров. Если сейчас не уберут в ближайшее время машины с проезжей части, будет еще хуже, рабочий день заканчивается, тут и так обычно трудно проехать в это время», – отметил собеседник агентства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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