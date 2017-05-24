Свердловским гаишникам дают взятки от ста рублей до 19 тысяч

Публикации за 24.05.17

Свердловская Госавтоинспекция сообщила о 14 попытках подкупа сотрудников ведомства с начала этого года. Автомобилисты предлагали инспекторам деньги за непринятие мер административного воздействия. Также зарегистрировано два случая, когда граждане пытались выкупить незаконную выдачу водительских прав за одну и пять тысяч рублей. В среднем размер предлагаемых взяток сотрудникам ГИБДД варьируется от ста рублей до 19 тысяч рублей.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ведомства, три нарушителя предлагали инспекторам денежные вознаграждения в размере 10, 13 и 19 тысяч рублей. За эти суммы водители, севшие за руль в пьяном виде, просили отпустить их и не составлять протокол. По результатам рассмотрения уголовных дел, возбужденных в отношении водителей, пытавшихся подкупить сотрудников ГИБДД в 2017 году, уже вынесен один приговор. Подсудимому назначено наказание в виде трех месяцев исправительных работ.

По итогам прошлого года на территории Свердловской области было задержано 128 граждан, предлагавших или дававших взятки дорожным полицейским. Госавтоинспекция напоминает, что за дачу взятки должностному лицу предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание – лишение свободы на три года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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