Сайт свердловского правительства разместил ссылку на рекламу московских проституток (ВИДЕО)

Публикации за 24.05.17

Общественник Алена Власова прислала в редакцию NDNews.ru забавное видео, на котором она пытается перейти с сайта правительства Свердловской области на ресурс поселка Уральский, по ссылке, размещенной в графе контактов муниципального образования.

Однако при клике посетитель сайта переходит на портал интим-услуг. Как стало известно NDNews.ru, после публикации в СМИ информации о необычных ссылках на властном портале раздел «контакты» у уральского поселка почистили.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.05.17

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