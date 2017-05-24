Поесть в толпе весело / Обзор гастро-фестов Екатеринбурга – 2017 (ФОТО)

Публикации за 24.05.17

Как и в прошлом году, в Екатеринбурге этим летом пройдет сразу несколько гастрономических фестивалей. Обзор мероприятий, где можно будет вкусно поесть, а кое-где – и выпить, в материале NDNews.ru.

Открывает список гастрономических фестивалей этого лета BBQ-fest, который в этом году пройдет в Историческом сквере (ранее он проводился в ЦПКиО). Фестиваль пройдет со 2 по 4 июня. Как и прежде, в рамках фестиваля пройдет парад ростовых кукол и поросячьи бега. Кроме свиней в этом году по площадке фестиваля будут бегать и собаки породы уиппет. Ключевым событием BBQ-fest станет чемпионат по барбекю. Участники будут соревноваться в умении приготовить на углях мясо (рибай или корейку на кости), рыбу или креветки. По данным организаторов, в этом году в чемпионатах примут участие 40 профессиональных, 8 студенческих и 25 любительских команд. Фишкой этого года также станет площадка с фермерскими продуктами и т.н. сырная улица – как следует из названия, там будет представлена продукция местных сыроварен. Вход бесплатный.

Спустя пару недель там же, на Плотинке, пройдет еще один гастрофест – «Большой городской пикник». Он запланирован на 17 июня. Точная программа его пока не известна, но, по словам организаторов, в Историческом сквере будут выступать музыканты, пройдут мастер-классы, а на фуд-корте можно будет попробовать фалафель, пастрами, терияки, гирос, булочки с начинками из сыра, картошки и местных ягод. Основной упор будет сделан на фермерские продукты. Вход бесплатный.

Сразу несколько фестивалей пройдет в июле. На 8-9 июля запланирован фестиваль «О, да! Еда!», который проводится в разных городах России. Изначально планировалось, что он пройдет на площадке спорткомплекса «Динамо», однако позднее выяснилось, что в это время там будет идти ремонт. Поэтому сейчас организаторы ищут новое место. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы от шефов екатеринбургских ресторанов и лекции фуд-блогеров, которые расскажут о гастрономических трендах этого года. Концепция фестиваля та же, что и прежде, – уличная еда.

Следующим станет фестиваль Jawsfest 2017, который пройдет в Заречном. Правда, это мероприятие не совсем про еду, а больше про напитки. Организаторы сообщают о том, что в фестивале примут участие несколько пивоварен (от «крупных брендов» до «домашних нано-ремесленников»). Билеты на Jawsfest платные – от 1000 рублей (в стоимость включены напитки), а вход только для совершеннолетних.

В конце месяца на площадке ТРЦ «Радуга-парк» пройдет фестиваль «Лето. Есть!». В этом году он запланирован на 29 июля. По данным организаторов, кормить екатеринбуржцев будут десять ресторанов и фуд-стартапов. Каких-то ограничений по тому, что будут готовить рестораторы, нет. «Бренд-шефы для гостей пикника поделятся примерами как классических, так и авторских блюд», – говорят организаторы. Вход на фестиваль бесплатный.

Наконец, в последнем месяце лета в ЦПКиО пройдет фестиваль «Город вкусов». Его приурочат к празднованию 294-летия Екатеринбурга – в этом году праздник выпадает на 19 августа. Организаторы обещают, что участники поразят гостей фестиваля «кулинарными шедеврами» и «высочайшим уровнем сервиса». Готовится и развлекательная программа, в частности, чемпионаты по ношению жен, по поеданию перца чили и пиццы, по надуванию пузырей из жевательной резинки, а также бои подушками и мукой. Вход будет бесплатным.

Также в августе в Екатеринбурге проходит «Гастроном-фест», однако пока не известно, состоится ли он в этом году.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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