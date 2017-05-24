«Чтобы настроиться на бой, брею голову», – бразильский боец Диего Брандао рассказал, как готовится к поединку с Верером Галиевым (ВИДЕО)

Публикации за 24.05.17

Сегодня прошло контрольное взвешивание бойцов ММА перед турниром Fight Nights Global 67, который пройдет 25 мая в Екатеринбурге. Хедлайнеры вечера, полулегковесы Диего Брандао и Венер Галиев, успешно прошли процедуру и поделились с журналистами видением предстоящего боя.

По результатам контрольного взвешивания оба бойца были допущены к поединку. Вес Брандао составил 70,2 килограмма, Галиева – 70,5 килограммов

«Я много дрался в своей жизни, у меня не было легких боев, и это просто один из трудных боев. Разница в габаритах меня не смущает, я приехал побеждать. Хочу, чтобы мое имя запомнили в России», – заявил бразильский боец, отвечая на вопрос о разнице в габаритах и весе со своим оппонентом.

Венер Галиев «Башкир», в свою очередь, также отметил, что бой простым не будет, хотя разница в росте, несомненно, дает российскому спортсмену некоторые преимущества: «Рост, конечно, облегчает работу на дистанции. Учитывая, как он хорош в партере, конечно, начало боя буду стараться удержать в стойке».

Кроме того, бразильский боец рассказал, что серьезно настраивается на бой психологически. Перед турниром он обрился наголо: «Я брею голову, чтобы настроить себя на бой, я готовлюсь к битве, я считаю, что я становлюсь сильнее быстрее и заряжен. Он классный парень, я его очень уважаю, но это останется за пределами клетки. В клетку я выйду и покажу все, на что я способен. Я собираюсь надрать ему задницу».

29-летний Брандао после увольнения из UFC единственный бой провел в Дагестане в январе сего года. В мейн ивенте Fight Nights Global 58 бразилец огорчил местную публику, победив заметно превосходившего его в габаритах Мурада Мачаева эффектным армбаром во 2-м раунде.

41-летний Галиев свой крайний бой в Fight Nights проиграл, уступив в сентябре Ахмету Алиеву по очкам в реванше. В декабре «Башкир» закрыл поражение, нокаутировав за 3 минуты Марсио Андраде на турнире MixFace 1 в Екатеринбурге.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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