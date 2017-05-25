NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 25.05.17

На Урале опрокинулась легковушка: в больницу в состоянии комы доставили двух юношей

На Урале опрокинулась легковушка: в больницу в состоянии комы доставили двух юношей

В результате ДТП на Среднем Урале пострадали четыре человека, в том числе двое подростков.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, авария произошла накануне в десятом часу вечера в Ачитском районе. Около деревни Катырева водитель ВАЗ-2112 на большой скорости не справился с управлением, автомобиль вылетел на обочину и перевернулся.

«В результате ДТП шофер 1992 года рождения получил серьезные травмы. Он госпитализирован в состоянии комы, с ушибом головного мозга и скальпированной раной головы. Его сверстник – пассажир также доставлен в ГКБ в состоянии комы. В больницу пришлось отвезти еще двух пассажиров – 16-летних девочек, у них травмы головы и ушибы. Судя по полученным травмам, никто из молодых людей не был пристегнут ремнем безопасности», – отмечают в ведомстве.

По факту ДТП будет проведено дознание. Также в ходе проведения медицинских экспертиз будет установлено, в каком состоянии водитель управлял транспортным средством.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.05.17

25 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Чтобы настроиться на бой, брею голову», – бразильский боец Диего Брандао рассказал, как готовится к поединку с Верером Галиевым (ВИДЕО). / Поесть в толпе весело. Обзор гастро-фестов Екатеринбурга – 2017 (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter