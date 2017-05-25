На Урале опрокинулась легковушка: в больницу в состоянии комы доставили двух юношей

Публикации за 25.05.17

В результате ДТП на Среднем Урале пострадали четыре человека, в том числе двое подростков.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, авария произошла накануне в десятом часу вечера в Ачитском районе. Около деревни Катырева водитель ВАЗ-2112 на большой скорости не справился с управлением, автомобиль вылетел на обочину и перевернулся.

«В результате ДТП шофер 1992 года рождения получил серьезные травмы. Он госпитализирован в состоянии комы, с ушибом головного мозга и скальпированной раной головы. Его сверстник – пассажир также доставлен в ГКБ в состоянии комы. В больницу пришлось отвезти еще двух пассажиров – 16-летних девочек, у них травмы головы и ушибы. Судя по полученным травмам, никто из молодых людей не был пристегнут ремнем безопасности», – отмечают в ведомстве.

По факту ДТП будет проведено дознание. Также в ходе проведения медицинских экспертиз будет установлено, в каком состоянии водитель управлял транспортным средством.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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