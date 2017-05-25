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Екатеринбург

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Публикации за 25.05.17

Застройщик и администрация Екатеринбурга подписали соглашение о строительстве школы в Солнечном (ФОТО)

Застройщик и администрация Екатеринбурга подписали соглашение о строительстве школы в Солнечном (ФОТО)

Администрация Екатеринбурга и застройщик района Солнечный подписали соглашение о строительстве школы. До конца года «Форум-групп» разработает проект образовательного учреждения на 1000 мест со спортивными зонами и амфитеатром. Строительство начнется в 2018 году.

Соглашение о сотрудничестве по вопросам проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию школы по улице Чемпионов подписали председатель совета директоров «Форум-групп» Олег Черепанов и глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб. Таким образом, школа в Солнечном будет построена в рамках муниципальной программы «Создание новых мест в школах на 2016-2025 годы». Здание станет частью спортивно-образовательного кластера района, в который также войдут ледовая арена, школьный стадион, детский садик и бассейн.

Новый День: Застройщик и администрация Екатеринбурга подписали соглашение о строительстве школы в Солнечном (ФОТО)

Генеральный застройщик района компания «Форум-групп» до конца года разработает план проекта школы на 1000 мест. За основу будет взят проект типовой школы, который застройщик планирует усовершенствовать. В проекте предусмотрят площадки для проведения занятий разных возрастных групп, спортивные площадки для занятий футболом, баскетболом, гимнастикой, воркаут. Также в школе будет площадка-амфитеатр для торжественных мероприятий и аллея выпускников.

Новый День: Застройщик и администрация Екатеринбурга подписали соглашение о строительстве школы в Солнечном (ФОТО)

Большое внимание будет уделено созданию безбарьерной среды. В здании не будет порогов и глухих дверей, перегородок будет минимальное количество. В самой школе будут библиотека – информационный центр, организация lounge-зоны в столовой во внеурочное время с обеспечением возможности работы с беспроводным интернетом и планшетами.

Новый День: Застройщик и администрация Екатеринбурга подписали соглашение о строительстве школы в Солнечном (ФОТО)

Строительство детского сада и школы в Солнечном – это пример государственно-частного партнерства, – сообщили в пресс-службе «Форум-групп». В этом году генеральный застройщик района намерен подготовить и согласовать проект. После этого площадка под учебное заведение и сам проект будут переданы администрации города. Начало строительства школы намечено на 2018 год.

Новый День: Застройщик и администрация Екатеринбурга подписали соглашение о строительстве школы в Солнечном (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.05.17

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