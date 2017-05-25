УВЗ опровергает информацию о передаче корпорации концерну «Калашников»

Публикации за 25.05.17

Информация о передаче корпорации «Уралвагонзавод» концерну «Калашников» не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе УВЗ. Слухи накануне распространили некоторые СМИ, но никаких подобных переговоров не ведется.

Как сообщили накануне некоторые российские СМИ, госкорпорация «Ростех» может передать корпорацию «Уралвагонзавод» концерну «Калашников». Якобы об этом рассказывали некие источники в отрасли.

Но в пресс-службе УВЗ опровергают эти слухи: «Информация, появившаяся в ряде СМИ, о том, что Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» будет передана концерну «Калашников», не соответствует действительности. Ранее о недостоверности размещенной информации сообщили ГК «Ростех» и концерн «Калашников». Никаких переговоров о продаже акций УВЗ не проводилось и не проводится. Корпорация инициирует служебное расследование по факту распространения несоответствующих действительности сведений».

Напомним, 27 декабря 2016 года Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций «Уралвагонзавода» госкорпорации «Ростех». Планируется, интеграция произойдет в течение полутора лет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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