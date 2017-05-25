Фонд развития ЖКХ, получивший многомиллионный грант, после смерти его создателя ушел в тень (СКРИНЫ)

Публикации за 25.05.17

Региональный фонд развития ЖКХ, созданный на Урале общественником Василием Андрияновым, ушел в тень. После его скоропостижной смерти структура попала в руки других общественников, и работа по основным направлениям деятельности практически прекратилась – по крайней мере, в публичной плоскости. Незадолго до смерти Андриянова фонд получил многомиллионный грант на обучение свердловчан методам борьбы с несправедливостями в ЖКХ, но как ведется эта работа – выяснить непросто. Что происходит с проектом Андриянова сейчас и кому понадобился доступ к учетным записям общественника в соцсетях, – в материале NDNews.ru.

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Василия Андриянова знали многие свердловские журналисты, которые пишут о ЖКХ. Василий Михайлович всегда помогал с комментариями, досконально знал сферу капитального ремонта, устраивал выезды в города региона, общался с жителями и был в курсе о многих проблемах в этой области. Первым о смерти правозащитника написал Дмитрий Рожин на странице Андриянова в Facebook: «R.I.P. Сегодня 24.11.2016 в больнице после продолжительной болезни». Это стало неожиданностью для близких Василия Михайловича: «Примерно за год до смерти ему сделали операцию, но после нее он говорил, что все хорошо, был настроен оптимистично. У него было много планов, много работы, умирать он точно не собирался», – говорили друзья Андриянова.

Занимаясь защитой прав жильцов, Андриянов учредил Региональный фонд развития ЖКХ совместно с первым председателем Общественной палаты Свердловской области Сергеем Лазаревым и Союзом предприятий жилищно-коммунального комплекса Свердловской области. Фонд занимался, в основном, информированием населения, выпускал методички по капремонту, проводил обучение для собственников жилья по защите прав.

На портале «Капнадзор» и в одноименной газете выходили разъяснения по теме капитального ремонта, публикации на злобу дня, печатались телефоны центров общественного контроля. После смерти Василия Михайловича все прекратилось. Обслуживание номера, по которому раньше велись консультации собственников жилья, остановлено. Последнее сообщение на сайте Регионального фонда развития ЖКХ – это некролог.

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Спустя некоторое время после смерти Андриянова главой Регионального фонда развития ЖКХ стал уже упомянутый Дмитрий Рожин. Известный на Урале общественник, бывший сотрудник прокуратуры, который сам отбывал уголовное наказание в Нижнетагильской колонии №13. По данным портала «Сутяжник», который публикует обращение Рожина в ЕСПЧ, его поместили в ИК-13 за то, что он подделал постановление суда об освобождении подозреваемого в изнасиловании, а впоследствии скрыл и выкрал соответствующее уголовное дело. После отбывания наказания Рожин стал правозащитником, вошел в первый созыв ОНК, работал в Свердловской областной гильдии адвокатов, создал организацию «Правовая основа». Позднее он снова появился в повестке свердловских СМИ как кандидат от партии «Гражданская платформа» в заксобрание Свердловской области, а позже – как один из противников тандема Новиков-Шилиманов по делу о пайщиках «Бухты Квинс».

Рожин числился юристом в Региональном фонде развития ЖКХ. Информацию о том, что присоединился к организации, он опубликовал на своей странице в Facebook 18 ноября, за неделю до смерти Андриянова. Изначально в уставных документах организации Рожина не фигурировало, но именно он стал преемником Андриянова. Согласно выписке ЕГРЮЛ, президентом Рожин стал 30 марта 2017 года, но еще в середине декабря 2016-го в интервью изданию «Правда УрФО» он сообщил о том, что стал новым президентом фонда и пообещал, что продолжит работу над проектами Василия Михайловича. «Сейчас думаем, как лучше выстраивать отношения с ОНФ. Народный фронт сотрудничал с фондом, обменивался информацией. С представителями ОНФ были и совместные проекты», – сказал он.

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В свердловском отделении ОНФ агентству пояснили, что точек соприкосновения с преемником Андриянова не нашли. «С Рожиным мы виделись на одном мероприятии по теме капремонта, еще до смерти Василия Михайловича. И потом еще после он приходил. У нас просто общих тем не нашлось. Василий Михайлович был членом штаба, занимался темой капремонта, проводил мониторинги, параллельно работая в рамках своего фонда. То есть он использовал нашу фактуру в своем фонде, и нам всем это было удобно, – сказала NDNews.ru глава свердловских «фронтовиков» Жанна Рябцева. – А про их внутренние коммуникации не скажу. Мы только вчера заметили, что на странице у Василия Михайловича в FB пошли какие-то телодвижения. Не совсем понимаю, как это технически можно сделать и кто имеет к этому доступ».

Как отмечает корреспондент NDNews.ru, у Василия Андриянова было два аккаунта в Facebook. Один из них на этой неделе кто-то поменял: была переименована страница, теперь она называется «Региональный Фонд», изменено фото профиля. В качестве места работы указано: президент в НКО «Региональный фонд развития ЖКХ». Близкие Андриянова рассказывают, что после его смерти мама Василия Михайловича не обнаружила в его квартире портфеля, с которым никогда не расставался правозащитник. В нем он носил важные документы. Пропал и жесткий диск компьютера. Однако проверить эту информацию не представляется возможным.

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Главным проектом Андриянова в рамках фонда стал «Региональный центр экспертной и юридической поддержки общественного контроля в сфере ЖКХ для представителей домовых советов и жилищных активистов из малых городов и сельских поселений Свердловской области». Незадолго до смерти Андриянов успел защитить проект в фонде «Перспектива». И получил грант – 4,7 млн рублей – на развитие центра. Согласно календарному плану, Андриянов собирался проводить приемы граждан и пресс-конференции, выпускать брошюры «Общественный контроль в ЖКХ», выезжать с семинарами в города и поселки области (Асбест, Белоярский, Сысерть, Арамиль, Полевской, Заречный, Рефтинский, Сухой Лог, Арти, Ревду, Билимбай и другие). В команде проекта, помимо самого Андриянова, числились исполнительный директор (на тот момент) Максим Асташов, правозащитница Наталья Голоснова, члены свердловского ОНФ Дания Сулейманова и Сергей Суслов, глава центра содействия ТОСам Александра Рудных.

Как рассказал NDNews.ru новый президент Регионального фонда развития ЖКХ Дмитрий Рожин, работа, начатая Андрияновым, ведется. «Мы реализуем старые проекты, консультируем граждан, готовим общественных контролеров. В города тоже ездим, да, в Алапаевск, Невьянск, Ревду. Там порядка 12-13 городов», – рассказал NDNews.ru глава организации.

По поводу разногласий с местным отделением ОНФ Рожин объяснил, что у него возникли трения с «фронтовиками» «из-за позиции Рябцевой». «Площадки ОНФ мы лишились. Мы встречались, общались, но, видимо, им неинтересно. Ну, там сложные взаимоотношения. Лучше в эту историю не углубляться, там все очень непросто», – отметил Дмитрий Рожин, но позже развернул мысль. По его словам, представители ОНФ настаивали на том, чтобы фонд оказал финансовую помощь 80-летней матери Василия Андриянова, которая числилась в структуре бухгалтером, однако тот отказался, сказав, что никто не будет работать бесплатно.

Он также уточнил, что часть старой команды Андриянова покинула проект. «Костяк проекта остался. Несколько гражданских активистов сменились, но там зарплата небольшая», – отметил он.

По словам Рожина, фонд продолжает выпускать брошюры, проводить семинары, информировать население. Однако сайт, адрес которого он дал в качестве новой интернет-площадки проекта, оказался нерабочим.

Также Дмитрий Рожин отметил, что в организации возникли сложности с отчетом по гранту за первый квартал. «Кое-как отчитались, потому что часть людей в позу встала, не стали сдавать отчеты, мы отчасти отчитались мероприятиями по документам, которые мама Василия отдала, часть мероприятий пришлось проводить заново, в том числе – за счет собственных средств», – пояснил он.

В фонде «Перспектива» NDNews.ru слова Рожина подтвердили, сказав, что отчетность действительно была предоставлена.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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