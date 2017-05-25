До конца года на свердловских трассах поставят еще 100 камер видеофиксации

Публикации за 25.05.17

На дорогах Свердловской области до конца года появится 102 комплекса видеофиксации нарушений ПДД. К концу следующего года их должно быть уже почти шестьсот. Обработку изображений с камер правительство хочет забрать у ГИБДД и оставить либо у своего госучреждения, либо отдать коммерсантам.

Дальнейшую установку камер фиксации нарушений ПДД обсудили на совещании с членами правительства региона и сотрудниками правоохранительных органов. По данным правительства, система позволяет снизить число аварий по вине водителей – в 2016 году количество таких ДТП в Свердловской области снизилось на 13,8 процента по отношению к 2015 году. За период работы системы с 2013 по 2016 год с нарушителей ПДД были взысканы штрафы в объёме более 1 миллиарда рублей. Как отметил заместитель губернатора Сергей Швиндт, сейчас в регионе функционируют 127 комплексов фотовидеофиксации нарушении ПДД: 44 стационарных на балансе области, 63 передвижных на балансе ГУ МВД России и 20 стационарных на балансе Нижнего Тагила. По сервисному контракту в течение 2017 года будет внедрено ещё 102 комплексов – 50 стационарных и 52 передвижных. К 2018 году количество комплексов системы должно увеличиться до 592 единиц.

В мае этого года УГИБДД согласовала места для размещения 161 стационарного комплекса фотовидеофиксации, 61 точка находится в Екатеринбурге. Швинд попросил согласовать еще 168 точек для оснащения комплексами фотовидеофиксации, из которых 123 должны быть передвижными. При этом региональные чиновники хотят передать функции по предварительной обработке данных с камер либо на ГБУ СО «Оператор электронного правительства», либо какой-либо частной компании, «чтобы увеличение количества комплексов не привело к росту нагрузки на инспекторов УГИБДД».

Еще один вопрос – развитие в регионе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», предусматривающего внедрение систем оповещения, видеонаблюдения, фотовидеофиксации нарушений ПДД и обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. В первую очередь система должны развиваться в Екатеринбурге, считают чиновники – главным образом из-за предстоящего Чемпионата мира по футболу. Стоимость проектирования и внедрения платформы оценили в 1,2 млрд рублей. Рассматривается возможность заключения долгосрочного государственного контракта с рассрочкой оплаты на три-четыре года, в том числе за счёт средств, поступивших в областную казну от взысканных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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