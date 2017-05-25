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Екатеринбург

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Публикации за 25.05.17

На Уралмаше несколько домов на пять дней останутся без газа

На Уралмаше несколько домов на пять дней останутся без газа

Девять жилых домов в Орджоникидзевском районе временно отключат от газоснабжения из-за ремонтных работ. Отключения планируются на ул. Коммунистической в домах № 2, 4, 6 и 8, а также на ул. Новаторов в домах № 1, 3, 5, 7 и 9. Жильцы останутся без газа с 29 мая по 2 июня.

«В данный период будет производиться техническое перевооружение газопровода низкого давления, обеспечивающего поставку газа на данные объекты. Приносим потребителям извинения за вынужденные неудобства», – пояснили в пресс-службе Екатеринбурггаза.

Также в рамках летней ремонтной кампании сегодня, 25 мая, на короткое время останутся без газа отдельные абоненты на улицах Теплогорской, Викулова, 40-летия Комсомола, Титова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.05.17

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