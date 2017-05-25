Математики из Екатеринбурга взяли бронзу на ЧМ по программированию

Публикации за 25.05.17

Команда екатеринбургских математиков возвращается домой с бронзовыми медалями 41 студенческого чемпионата по спортивному программированию, который прошел в США. На соревнованиях медали взяли и другие команды из российских городов.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе УрФУ, чемпионат проходил в Рапид-Сити в Южной Дакоте. В составе команды были второкурсник Владимир Лесков, четверокурсник Кирилл Бороздин и первокурсник магистратуры Алексей Кунгурцев. «Большую роль в победе сборной УрФУ сыграли тренеры команды – Михаил Рубинчик, Олег Меркурьев – капитан команды прошлого года, аспирант ИЕНиМ. Вообще мы соперничали с российскими командами, так как у нас очень много людей занимается программированием, и ребята очень сильные», – рассказал директор департамента математики и компьютерных наук ИЕНиМ УрФУ Магаз Асанов.

Всего в чемпионате приняли участие 13 команд из России. Победу одержала – в седьмой раз – сборная ИТМО из Санкт-Петербурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.05.17

На Уралмаше несколько домов на пять дней останутся без газа. / Свердловский облсуд перенес решение по апелляции гендиректора «Северной казны». / Улицу Репина закроют сегодня в 22:00, транспорт не будет ходить до 6 июня. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»