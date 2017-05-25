Подавляющая часть маневренного фонда Артемовского обветшала и используется как помойки (ВИДЕО)

Публикации за 25.05.17

NDNews.ru, продолжает поездки по свердловской глубинке и на этот раз наши журналисты обнаружили, что в Артемовском подавляющая часть муниципального жилищного фонда пришла в запустение, разворовывается и нередко используется в качестве помещений для мусора.

Мы исследовали несколько домов на улице Дзержинского – они относятся к маневренному жилищному фонду. В такие квартиры переселяют людей, лишившихся жилья, например, из-за пожаров. В результате мы выяснили, что в бараках в качестве жилья реально используется, в лучшем случае, четверть из квартир, формально числящихся за муниципалитетом, на содержание которых выделяются деньги из местного бюджета. Подавляющая часть квартир превратилась в буквальном смысле в помойки и нередко они используются в качестве проживания бомжами.

В пятиэтажных кирпичных зданиях, у ряда квартир маневренного фонда отсутствуют двери. Там также образовались помойки и срезаны батареи. В домах нередко отсутствует канализация и туалеты функционируют на улицах в виде выгребных ям.

Видео вы можете увидеть на нашем канале.

Артемовский, служба новостей РИА «Новый день»

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