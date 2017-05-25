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Екатеринбург

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Публикации за 25.05.17

В Екатеринбурге при пожаре в частном доме погибли четыре человека (ФОТО)

В Екатеринбурге при пожаре в частном доме погибли четыре человека (ФОТО)

В Екатеринбурге в пожаре в частном доме погибли четыре человека. Как предварительно установила полиция, они жгли костер прямо на веранде деревянного дома.

Здесь и далее: фото пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области
Здесь и далее: фото пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ведомства, тревожное сообщение поступило сегодня в 12:35. Предварительная площадь возгорания составила 100 кв. м. В течение 30 минут пожарные справились с огнем, не допустив его распространения на рядом стоящие дома. Всего в тушении пожара было задействованы 3 единицы техники, 17 человек.

Новый День: В Екатеринбурге при пожаре в частном доме погибли четыре человека (ФОТО)

На месте происшествия были обнаружены четверо погибших. Обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели, эксперты испытательной пожарной лаборатории и следственные органы. Сейчас пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций.

Новый День: В Екатеринбурге при пожаре в частном доме погибли четыре человека (ФОТО)

Следственный отдел Орджоникидзевского района Екатеринбурга СК по Свердловской области по факту пожара проводит доследственную проверку. «Предварительно установлено, что возможной причиной возгорания является костер, который лицами, находившимися дома, был разведен непосредственно вблизи жилья. По имеющимся сведениям, трое из погибших мужчины, одна – женщина», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Новый День: В Екатеринбурге при пожаре в частном доме погибли четыре человека (ФОТО)

На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа, в том числе в составе сотрудников территориального следственного отдела, следователей и следователей-криминалистов областного следственного управления. Во взаимодействии с сотрудниками полиции и МЧС проводится осмотр места происшествия. Точные данные о причинах смерти граждан будут получены в ходе судебно-медицинских экспертиз.

«С большой долей вероятности можно говорить о том, что пожар с четырьмя погибшими людьми не имеет криминальной подоплеки. Сыщики угро полагают, что ЧП могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Участковые нашли очевидцев, которые видели, что сегодня днем на деревянной веранде этого дома жгли костер. Люди погибли, скорее всего, надышавшись едкого дыма. Личности погибших сейчас устанавливает полиция», – сообщил NDNews.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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