Врачи – по 50 тысяч, воспитатели – по 30: Свердловскстат рассказал, сколько в среднем получают бюджетники

Публикации за 25.05.17

Свердловскстат обнародовал данные о средних зарплатах бюджетников. Судя по таблицам отчетности, совсем скоро зарплата врачей будет составлять 200 % от средней, как и велел Путин. Выше средней оказались зарплаты также у воспитателей в детских садах, преподавателей вузов, многих культурных учреждений и ученых.

По статистике, средняя зарплата в Свердловской области в январе-марте этого года составила 29 тысяч 262 рубля. Исходя из этой цифры и было посчитано превышение зарплат многих категорий бюджетников в регионе. Правда, некоторые категории все-таки не дотянули даже до этой цифры. Педагоги дошкольных образовательных организаций в среднем зарабатывают где-то на уровне среднего по региону, но уровень зарплат неравномерный: сотрудники федеральных организаций получают по 20,5 тысяч, областных – 26,8 тысяч, «городские» воспитатели самые обеспеченные, их усредненная зарплата 29,8 тысяч рублей. Педагоги общеобразовательных организаций получают по 32 508,7 рубля, это 110 % от средней по региону. Правда, и здесь доходы неоднородны: учителя в федеральных школах (типа СУНЦ УрФУ) получают больше 49 тысяч, учителя в муниципальных школах (котрых большинство), зарабатывают по 32,7 тысячи, а в организациях областного подчинения (это в основном интернаты) зарплаты не достигают и 29 тысяч. В высших учебных учреждениях зарплаты повыше: около 46,5 тысяч рублей в месяц, это 157,5 % от среднеобластной. Колледжам и училищам до этого далеко, доходы их педагогов составляют около 95 % от средней по региону. Научные сотрудники в регионе получают по 33,6 тысячи рублей.

По данным органа статистики, у врачей с уровнем оплаты труда все почти прекрасно. Владимир Путин, напомним, пообещал, что к 2018 году уровень зарплат врачей будет составлять 200 % от среднеобластной, а у младшего и среднего персонала – по 100 %. Пока таких цифр в Свердловской области нет. Но статистически врач получает 176,3 % от средней. В муниципальных клиниках – по 55,7 тысяч, в областных – по 54 тысячи, врачи в федеральных учреждениях оказались самыми бедными, их зарплата – 39,5 тысяч рублей. Примечательно, что в Крыму показатель, анонсированный президентом, уже почти достигнут – зарплата врача на полуострове составляет почти 196 %. А в УрФО больше всех отличилась Курганская область, если поверить статистике, в среднем курганские врачи в 2,2 раза богаче среднего жителя области. Зарплата среднего медицинского персонала в Свердловской области чуть-чуть не дотягивает до средней по области – чуть более 27,3 тысяч. Что касается зарплат младшего персонала, то, чтобы выполнить установку президента, их придется серьезно повышать: за первый квартал этого года она составила 18,5 тысяч рублей, всего 62,8 % от среднеобластной.

Невысокие доходы и у соцработников Среднего Урала – чуть менее 23 тысяч в месяц, это 77,5 % от среднего показателя. Деятели культуры в среднем зарабатывают по 28 тысяч, но те, кто устроился в федеральные организации, – больше 41 тысячи, областные – на 10 тысяч меньше, а сотрудники муниципальных учреждений – всего по 26,5 тысяч.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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