NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 25.05.17

Верхнепышминца, который пытался зарубить электромонтеров, отправили в колонию на 8,5 лет

Верхнепышминца, который пытался зарубить электромонтеров, отправили в колонию на 8,5 лет

В Верхней Пышме вынесли приговор по делу о покушении на электромонтеров. Местный житель, обидевшись на ограничение ресурса для его дома, взял топор и отправился в Среднеуральск, чтобы наказать коммунальщиков.

Напомним, попытка убийства состоялась ночью 1 января этого года. Житель Верхней Пышмы Алексей Ефремов два года не пускал к своим приборам учета контролеров, а потому в его доме был установлен прибор, ограничивающий мощность подачи электроэнергии. Кратковременное отключение света вывело мужчину из себя, и он решил убить двух электромонтеров оперативно-выездной бригады Среднеуральского РКЭС АО «Облкоммунэнерго». Около 10 часов вечера Ефремов, вооруженный ножом и топором, заявился в служебное помещение Облкоммунэнерго. Сначала он сбил одного из электромонтеров с ног ударом в лицо, затем достал топор и нож и попытался зарубить сотрудников ресурсной компании, угрожая им убийством. Однако электромонтеры смогли дать отпор неадекватному визитеру.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц, не доведенное до конца по независящем от обвиняемого обстоятельствам»).

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Ефремова приговорили к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Верхняя Пышма, служба информации РИА «Новый День»

Верхняя Пышма. Другие новости 25.05.17

Врачи – по 50 тысяч, воспитатели – по 30: Свердловскстат рассказал, сколько в среднем получают бюджетники. / Экс-депутат заксо предлагает внедрить скандальную реновацию в Екатеринбурге (ФОТО). Ему приглянулись дома старой застройки в центре города. / Площадка не готова, людей принуждают покупать билеты на выставку (ФОТО, ВИДЕО). Как в Астане идет подготовка к ЭКСПО.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter