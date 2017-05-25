Верхнепышминца, который пытался зарубить электромонтеров, отправили в колонию на 8,5 лет

Публикации за 25.05.17

В Верхней Пышме вынесли приговор по делу о покушении на электромонтеров. Местный житель, обидевшись на ограничение ресурса для его дома, взял топор и отправился в Среднеуральск, чтобы наказать коммунальщиков.

Напомним, попытка убийства состоялась ночью 1 января этого года. Житель Верхней Пышмы Алексей Ефремов два года не пускал к своим приборам учета контролеров, а потому в его доме был установлен прибор, ограничивающий мощность подачи электроэнергии. Кратковременное отключение света вывело мужчину из себя, и он решил убить двух электромонтеров оперативно-выездной бригады Среднеуральского РКЭС АО «Облкоммунэнерго». Около 10 часов вечера Ефремов, вооруженный ножом и топором, заявился в служебное помещение Облкоммунэнерго. Сначала он сбил одного из электромонтеров с ног ударом в лицо, затем достал топор и нож и попытался зарубить сотрудников ресурсной компании, угрожая им убийством. Однако электромонтеры смогли дать отпор неадекватному визитеру.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц, не доведенное до конца по независящем от обвиняемого обстоятельствам»).

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Ефремова приговорили к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Верхняя Пышма, служба информации РИА «Новый День»

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