Если нет денег, но очень хочется на Стаса Михайлова: билетные сервисы ввели рассрочку (СКРИН)

Публикации за 25.05.17

Популярные билетные сервисы начали продавать билеты на шоу и концерты «в рассрочку», хотя по факту это, скорее, кредит с процентной ставкой 0,2% в день. Взять займ можно в любом городе, если вы планируете посетить концерт стоимостью более 4000 рублей или покупаете несколько билетов сразу. Пользователи интернета шутят, что теперь у многих сбудется мечта попасть на Стаса Михайлова.

Рост стоимости билетов на концерты популярных исполнителей привел к тому, что билетные сервисы ввели услугу «рассрочка».

«Теперь билет на долгожданный концерт, в театр или на масштабное шоу можно получить практически моментально, даже если до зарплаты еще далеко, – пишет один из популярных сайтов. – Оформление произойдет полностью онлайн, а одобрение рассрочки займет менее минуты. Кратко об условиях: кредит выдается на срок до 90 дней, процентная ставка – от 0,2%, платежи осуществляются раз в 2 недели».

NDNews.ru проверил. Действительно, во всех городах присутствия билетного сервиса можно купить билеты «в рассрочку». Естественно, это не рассрочка, а кредит, поскольку на каждый день начисляются проценты. По условиям, концерт должен стоить от 4000 рублей, либо вы должны приобрести сразу несколько билетов. Вернуть деньги надо в течение 90 дней.

Пользователи вполне могут столкнуться с подводными камнями. Но пока жалоб на сервис в интеренете нет, как нет и отзывов. Пользователи лишь шутят, что теперь у многих женщин сбудется мечта попасть на концерт Стаса Михайлова, за шоу которого некоторые готовы были отдать всю зарплату.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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