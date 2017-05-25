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Екатеринбург

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Публикации за 25.05.17

В свердловской больнице рассыпали хлорную известь

В свердловской больнице рассыпали хлорную известь

Сегодня утром в центральной городской больнице Ирбита случилось ЧП – на складе бытовой химии ЦГБ работники просыпали хлорную известь.

О происшествии NDNews.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Изначально СМИ писали о том, что всех, кто находился в медучреждении, включая пациентов и персонал, эвакуировали. Однако в чрезвычайном ведомстве опровергли эту информацию. «На место происшествия выезжала оперативная группа МЧС. Специалистами было установлено, что в складе бытовой химии, расположенном в подвальном помещении филиала ЦГБ г. Ирбита, была просыпана хлорная известь. Вследствие чего запах хлора распространился по фойе поликлиники. Сотрудниками ЦГБ известь была собрана и убрана в герметичную тару. Помещение фойе было проветрено. Работа учреждения не прерывалась, эвакуация не производилась. Пострадавших нет», – отметили в пресс-службе управления.

Добавим, хлорная известь больше известна в народе как обычная хлорка, которую используют для отбеливания и дезинфекции. Согласно ГОСТам, она является умеренно опасным веществом – при условии, что попадает в ЖКТ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.05.17

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