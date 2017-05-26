В Камышлове всю ночь тушили пожар на вещевом рынке (ФОТО)

Публикации за 26.05.17

В Камышлове сегодня ночью загорелся мини-рынок. По предварительной информации, обошлось без жертв, но помещения серьезно пострадали, продавцы лишились части своего имущества.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около полуночи загорелся мини-рынок на улице Ленина в Камышлове. Огонь быстро распространялся, чему способствовал легко горящий товар – одежда, парфюмерия. Площадь пожара составила около 1200 кв. метров, на тушение отправили 23 человека и семь машин, на месте был развернут штаб пожаротушения. Справиться с огнем удалось за 2,5 часа, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили к 5 часам утра. Причины возгорания уточняются.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что пожар начался внутри мини-рынка. «Возможно, специально подожгли ...ведь его по сути должны были уже снести, но условия не выполнялись», – предположила подписчица сообщества «Подслушано Камышлов» Алина Колупаева.

Многие в Камышлове сочувствуют владельцам торговых точек и товара – на рынке в основном работали не граждане из соседних республик, а местные жители, пенсионерки. «Всем кому показалось, что это смешно, хочу немного рассказать о тех, кто там работал. В основном это бабушки, которые отдали своему делу полжизни. Вложили не только душу, но и не одну пенсию. Товара было очень много! Ведь впереди выпускные. И если пенсионерки это как-то переживут, то как быть остальным, у которых семьи, кредиты... Мне жаль, что многие здесь отнеслись с юмором к чужому горю. Давайте будем чуточку добрее», – пишет участница этой же группы Анастасия Исакова.

Камышлов, служба новостей

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