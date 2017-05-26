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Публикации за 26.05.17

В Кировграде после пожара нашли тела отца и его детей

В Кировграде после пожара нашли тела отца и его детей

В Кировграде ночью загорелась квартира в жилом доме. После тушения на месте пожарные нашли три трупа – главы семьи и двух его взрослых детей.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре в трехэтажном доме на улице Свердлова в Кировграде поступило в 04:19. Загорелась квартира на втором этаже, площадь пожара оказалась невелика, всего 9 кв. метров. К 04:49 пожар был полностью потушен. Но, как выяснилось, из-за возгорания скончались три человека.

«Предварительно установлено, что погибшими являются трое членов одной семьи – отец 1949 г.р., его сын 1971 г.р. и дочь 1975 г.р. Очаг возгорания находился около дивана в одной из комнат, где на момент возгорания никого не было. Возможными причинами пожара в настоящее время называются неосторожное обращение с огнем либо неисправность электропроводки», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Точная причина смерти будет определена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Следователи уточняют, что на телах погибших граждан признаков насильственной смерти не обнаружено, предположительная причина их гибели – отравление продуктами горения.

Кировград, служба информации

Кировград. Другие новости 26.05.17

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