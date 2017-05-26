Суд оставил вне закона рекламу сериала «Выжить после»

Публикации за 26.05.17

Суды первой и апелляционной инстанций оставили без изменения решение свердловского УФАС, признавшего рекламу сериала опасной для детей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, основанием для возбуждения дела стало заявление общественной организации «Безопасное детство». Речь шла о распространении на рекламных щитах, расположенных вблизи детских организаций, рекламы сериала «Выжить после», транслируемого телеканалом СТС. На плакатах была изображена девушка-зомби, с пугающими огромными черными глазами без зрачков, трупными пятнами и открытым кровавым ртом, изображающим крик, что, по мнению заявителя, могло причинить детям психическую травму. В верхнем правом углу стоял знак «16+».

Согласно законодательству, к информации, распространение которой среди детей определенных возрастов ограничено, относится информация, вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий.

На основании изложенного, ведомство признало факт нарушения рекламного законодательства в действиях распространителей рекламы.

Компания пыталась оспорить решение в судах, но безуспешно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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