Лужи крови, огненное шоу и разочарование болельщиков – в Екатеринбурге прошел турнир Fight Night (ФОТО)

Публикации за 26.05.17

Накануне в Екатеринбурге прошел турнир по смешанным единоборствам Fight Night Global. На трибунах ДИВСа собрались любители драк в клетке и красивых девушек. За происходящим наблюдал фотокорреспондент NDNews.ru.

В рамках вечера прошло девять поединков. Причем в четырех из них принимали участие местные бойцы – талицкий Евгений Игнатьев, Александр «Саша с Уралмаша» Янушев, Руслан Яманбаев, а также Венер Галиев, который выступал в главном поединке вечера. Все – представители клуба «Ратиборец». Местные спортсмены не разочаровали болельщиков. Трое из четырех сумели одержать победу над противниками, а Руслан Яманбаев так измордовал своего визави, что тот оставил после себя в октогоне (восьмиугольная клетка, которая используется в ММА вместо ринга) лужи крови. Их, впрочем, никто не потрудился убрать.

В перерывах между боями зрителей развлекали музыканты – рок-группа, балалаечник-виртуоз, скрипичный женский дуэт, ложкари, а также лев по кличке Апперкот. На трибунах ДИВСа в этот вечер были замечены актеры шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, Максим Ярица и Сергей Исаев, бывший квнщик, капитан команды РУДН Сангаджи Тарбаев (ныне – продюсер Fight Nights). Пришел посмотреть на работу конкурентов и исполнительный директор «РМК-боксинг-промоушн» Алексей Титов, у которого, по слухам, не все гладко с организацией последних мероприятий. Наконец, в первых рядах обнаружился экс-глава фонда капремонта Свердловской области Александр Караваев с очаровательной спутницей.

Бату Хасиков и Сангаджи Тарбаев Александр Караваев со спутницей Актеры шоу "Уральские пельмени"

Главный поединок вечера, к которому так готовились организаторы, спортсмены и болельщики, оставил флер разочарования даже на лицах брутальных бородатых мужчин, которые, в основном, и составляли аудиторию вечера. Вместо пятираундового боя, в котором Венер «Башкир» Галиев выступал против бразильца Диего Брандау, зрителей ждало 39-секундное недоразумение. Именно столько потребовалось спортсмену с другого континента, чтобы вырубить местного бойца. Как позже объяснил представитель «Рабитборца» Александр Скаредин, врачи вообще не рекомендовали Галиеву выходить на бой, однако он не послушал их. Сам спортсмен сказал, что его подвел собственный стиль, манера вести бой, поначалу расслабляясь, раззадоривая и подзуживая соперника. Очевидно, Брандау не был настроен миндальничать и одержал быструю победу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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