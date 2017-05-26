«I don't care» – у выпускников школ с иностранного языка начались ОГЭ и ЕГЭ (ФОТО)

Публикации за 26.05.17

С сегодняшнего дня у выпускников школ начался основной этап сдачи экзаменов. Первыми сдавать ОГЭ отправились 9-классники: их сегодня тестируют по иностранному языку. Некоторые дети волнуются, некоторые говорят: I don't care. У выпускников 11 классов первый экзамен – география и информатика – состоится в понедельник, 29 мая. Как досматривают школьников и что они говорят об экзамене – в материале NDNews.ru.

В этом году 11-е классы закончат 16 903 школьника в Свердловской области, еще 36 700 человек получат аттестаты об окончании девятого класса. Сегодня у тех, кто выбрал для сдачи после 9 класса иностранные языки, проходит первый ОГЭ – основной государственный экзамен. В Екатеринбурге школьников принимают площадки по всему городу. NDNews.ru побывал в школе № 62, где английский язык сдают 14 девятиклассников, и убедился, что контроль за соблюдением всех процедур очень строгий.

Попасть в школу, если вы не выпускник и не сопровождающий, невозможно. На входе – списки с паспортными данными. Родителей дальше «КПП» не пустят. Дети отдают им сотовые телефоны, все гаджеты и только потом допускаются дальше. Перед входом в аудиторию, где проходит письменная часть ОГЭ, снова проверяют паспорта и ведут школьников за парту. Рассадка не произвольная, сесть рядом с товарищем не получится.

Перед инструктажем, во время которого расскажут о правилах ОГЭ, некоторые дети откровенно волнуются, некоторые держатся спокойно. В основном английский язык сдают те, кто углубленно изучал его на протяжении всех школьных лет.

«У нас класс с углубленным изучением английского языка, поэтому я выбрала этот экзамен. Были пробные экзамены, я сдала на «4», но все равно волнуюсь, – рассказала выпускница 9 класса школы №76 Ксения Андреева. – После 9 класса я продолжу учиться в школе, а после 11-го планирую пойти в Медуниверситет на стоматолога. Но считаю, что английский пригодится в жизни, в путешествиях».

Другая ученица той же школы, Мария Елизарова, говорит, что волнуется, но ее любимая фраза на английском – «I don't care» – успокаивает. «Я несколько лет учу английский для себя, потому что в дальнейшем хочу связать свою судьбу с языками. Может быть, стать дипломатом, заняться международными отношениями», – говорит Маша.

Потом в аудиторию заходит преподаватель и начинается инструктаж. Во время ОГЭ запрещается пользоваться справочными материалами, телефонами, аудио- и видеоаппаратурой, нельзя фотографировать задания. Запрещается разговаривать и пересаживаться, выходить в коридор можно только в сопровождении преподавателей, брать с собой материалы нельзя.

Письменный экзамен будет идти более часа. После этого школьникам предстоит продемонстрировать навыки устного общения на английском. Но не учителям, а «станции записи»: в отдельной аудитории по разным углам стоят 4 компьютера, в которые загружено программное обеспечение. Выпускники будут отвечать на вопросы программы, а программа запишет их ответы. Затем на флеш-носителях материалы будут высланы проверяющим.

Результаты сегодняшнего экзамена по иностранному языку школьники узнают 6 июня. У них будет 2 дня на подачу апелляции, если они не согласятся с результатами.

Добавим, что у выпускников 11 классов первый ЕГЭ пройдет 29 мая. Сдавать будут географию и информатику. 31 мая все до единого выпускники будут сдавать обязательный экзамен по базовому уровню математики, русский язык назначен на 9 июня. Резервные даты сдачи ЕГЭ начнутся 20 июня, дополнительный период – с 5 сентября.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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