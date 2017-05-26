NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 26.05.17

Наслаждайтесь выходными: к понедельнику синоптики ждут мокрый снег

Наслаждайтесь выходными: к понедельнику синоптики ждут мокрый снег

Уральцы могут не надеяться на устойчивую тёплую погоду до середины июня. В ближайшие выходные воздух прогреется до 25 градусов, но затем придёт циклон, который принесёт осадки. Синоптики не исключают, что пройдет мокрый снег.

О том, чего ждать свердловчанам от погоды в ближайшие недели, сегодня на пресс-конференции рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. По её словам, ждать настоящего лета можно не раньше второй половины июня, до этого температура будет держаться около 12-17 градусов. В редкие дни будет теплеть до 21 градуса. «Завтра будет очень тепло, сегодня тепло, очень тёплые эти дни, до 25 градусов. А в воскресенье придёт циклон, он принесёт сильные осадки, которые могут перейти в мокрый снег», – спрогнозировала метеоролог.

Но в целом лето должно быть неплохим, по обещанию синоптика, нужно просто подождать. «Июнь у нас не совсем летний месяц, лето на Урале начинается в середине месяца. Первая декада будет не вполне устойчивая, с интенсивными похолоданиями, даже в прошлом году, когда лето было очень жарким, в июне были заморозки. В этом году заморозки были в мае. Я имею в виду, конечно, ночные заморозки. Но пока из нормы мы значительно не выбиваемся. Рассчитывать на быстрое потепление и наступление купального сезона не стоит. Будем ждать середины июня», – прокомментировала Шепоренко.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 26.05.17

«Прибыль заводов уходит в Англию, нам ничего не остается». Названа главная причина упадка футбола в уральской глубинке. / Сексуальная эмансипация в кино и открытие пляжных вечеринок (ФОТО). 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге. / «I don't care» – у выпускников школ с иностранного языка начались ОГЭ и ЕГЭ (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter