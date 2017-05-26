Наслаждайтесь выходными: к понедельнику синоптики ждут мокрый снег

Публикации за 26.05.17

Уральцы могут не надеяться на устойчивую тёплую погоду до середины июня. В ближайшие выходные воздух прогреется до 25 градусов, но затем придёт циклон, который принесёт осадки. Синоптики не исключают, что пройдет мокрый снег.

О том, чего ждать свердловчанам от погоды в ближайшие недели, сегодня на пресс-конференции рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. По её словам, ждать настоящего лета можно не раньше второй половины июня, до этого температура будет держаться около 12-17 градусов. В редкие дни будет теплеть до 21 градуса. «Завтра будет очень тепло, сегодня тепло, очень тёплые эти дни, до 25 градусов. А в воскресенье придёт циклон, он принесёт сильные осадки, которые могут перейти в мокрый снег», – спрогнозировала метеоролог.

Но в целом лето должно быть неплохим, по обещанию синоптика, нужно просто подождать. «Июнь у нас не совсем летний месяц, лето на Урале начинается в середине месяца. Первая декада будет не вполне устойчивая, с интенсивными похолоданиями, даже в прошлом году, когда лето было очень жарким, в июне были заморозки. В этом году заморозки были в мае. Я имею в виду, конечно, ночные заморозки. Но пока из нормы мы значительно не выбиваемся. Рассчитывать на быстрое потепление и наступление купального сезона не стоит. Будем ждать середины июня», – прокомментировала Шепоренко.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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