В Серове за 40 минут раскрыли кровавое убийство в общежитии

Публикации за 26.05.17

В Серове полицейские и следователи задержали мужчину, который зарезал женщину. Он вонзил ей нож в горло. Убийство произошло в общежитии в городе Серове на проспекте Серова. Подозреваемый оказался злостным рецидивистом, в багаже которого уже больше десяти судимостей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, вчера днем в полицию Серова поступило сообщение, что в комнате общежития обнаружен труп женщины 1983 года рождения с ножевой раной шеи. Выехавшая на место происшествия группа следователей и полицейских фактически раскрыла убийство за 40 минут – полицейские провели обход района места преступления, опросили обитателей общежития, проработали базу ранее судимых за аналогичные преступления. Облегчило работу то, что на месте убийства был обнаружен нож с отпечатками пальцев. «В результате подозреваемый в совершении этого особо тяжкого преступления был установлен и задержан по «горячим следам». Им оказался местный житель 1966 года рождения, зарегистрированный в одном из домов проспекта Серова, фактически нигде не проживающий, не работающий, ранее судимый более 10 раз за совершение преступлений против личности, в том числе, за убийство и преступления имущественного характера», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, мужчина был знаком со своей жертвой. Он заглянул к ней в гости накануне вечером, а после, судя по показаниям соседей, у них случился конфликт – люди слышали крики. Рецидивист, вероятно, взял нож и ударил им женщину в шею. «После совершенного преступления мужчина, похитив из комнаты потерпевшей сотовый телефон, с места преступления скрылся. Его задержали в доме его знакомого в микрорайоне Сортировка. В ходе личного досмотра сотовый телефон, похищенный с места преступления, был изъят, изъята также одежда с пятнами бурого цвета, похожими на кровь. Вину свою задержанный не признает», – рассказал начальник полиции МО МВД России «Серовский» майор Максим Метелица.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Проводятся следственные и оперативные мероприятия, устанавливаются все причины и обстоятельства совершенного преступления.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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