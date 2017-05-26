«Обойдем систему»: выпускники забрались на крышу мэрии и на телебашню в честь окончания года (ФОТО)

Публикации за 26.05.17

В Екатеринбурге школьники-руферы нетрадиционно отпраздновали выпускной. Одни пробрались на крышу здания администрации города и устроили там фотосессию. Другие проделали то же самое на верхушке недостроенной телебашни.

Как передает корреспондент NDNews.ru, фото с крыши ратуши выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Кирилл Пинженин. «Обойдем систему», – прокомментировал он.

Судя по альбомам молодого человека, он увлекается фотографией и уже не в первый раз проникает на крышу здания администрации Екатеринбурга. Действительно ли он является школьником, неизвестно. Оперативно связаться с ним не удалось.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга также не смогли пояснить, каким образом выпускники попали на крышу ратуши.

Другие молодые люди, также украсившие себя лентами «Выпускник», забрались на верхушку недостроенной телебашни. Фото за авторством Алексея Зарецкого опубликовало сообщество «Круглосуточные новости Екатеринбурга E1.RU» в той же соцсети.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.05.17

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