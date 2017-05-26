Тонну воняющего мусора вывезли из квартиры на Черепанова по решению суда

Публикации за 26.05.17

Три года жители дома на улице Черепанова в Екатеринбурге не могли заставить соседей убрать из квартиры свалку мусора и отходов, которую там устроили жильцы. Отвратительный запах распространялся по всему подъезду. Добиться вывоза отходов удалось через суд: клининговая компания удалила из злополучной квартиры тонну мусора.

Три года назад жительница одного из домов по улице Черепанова почувствовала посторонний запах, доносящийся из квартиры по соседству. Она несколько раз обращалась к одному из хозяев квартиры, но он уверил, что это пахнет из подвала или из других квартир.

Однако время шло, и запах становился все сильнее. Спустя три года жительница дома, отчаявшись и потеряв надежду на благоразумие соседей, обратилась в суд.

«Суд вынес решение в отношении трех должников, являющихся собственниками данного жилья, – отец, мать и сын – об обязании устранить нарушения санитарно-гигиенических требований по содержанию жилого помещения, расположенного по улице Черепанова, а именно: произвести уборку помещения, убрать мусор из жилого помещения и произвести дезинфекцию. При поступлении исполнительного листа в районный отдел должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства надлежащим образом. Неоднократно были направлены требования об исполнении решения суда и явке на прием к судебному приставу. Но всё тщетно. Дверь никто не открывал», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

В итоге судебные приставы сами вскрыли дверь в квартиру, на что имели право по закону.

Специализированная клининговая компания приступила к уборке помещения и утилизации мусора. Работали в масках из-за ужасного запаха. Всего уборщики вывезли около тонны отбросов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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