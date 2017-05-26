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Екатеринбург

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Публикации за 26.05.17

Тонну воняющего мусора вывезли из квартиры на Черепанова по решению суда

Тонну воняющего мусора вывезли из квартиры на Черепанова по решению суда

Три года жители дома на улице Черепанова в Екатеринбурге не могли заставить соседей убрать из квартиры свалку мусора и отходов, которую там устроили жильцы. Отвратительный запах распространялся по всему подъезду. Добиться вывоза отходов удалось через суд: клининговая компания удалила из злополучной квартиры тонну мусора.

Три года назад жительница одного из домов по улице Черепанова почувствовала посторонний запах, доносящийся из квартиры по соседству. Она несколько раз обращалась к одному из хозяев квартиры, но он уверил, что это пахнет из подвала или из других квартир.

Однако время шло, и запах становился все сильнее. Спустя три года жительница дома, отчаявшись и потеряв надежду на благоразумие соседей, обратилась в суд.

«Суд вынес решение в отношении трех должников, являющихся собственниками данного жилья, – отец, мать и сын – об обязании устранить нарушения санитарно-гигиенических требований по содержанию жилого помещения, расположенного по улице Черепанова, а именно: произвести уборку помещения, убрать мусор из жилого помещения и произвести дезинфекцию. При поступлении исполнительного листа в районный отдел должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства надлежащим образом. Неоднократно были направлены требования об исполнении решения суда и явке на прием к судебному приставу. Но всё тщетно. Дверь никто не открывал», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

В итоге судебные приставы сами вскрыли дверь в квартиру, на что имели право по закону.

Специализированная клининговая компания приступила к уборке помещения и утилизации мусора. Работали в масках из-за ужасного запаха. Всего уборщики вывезли около тонны отбросов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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