Санврачи одобрили только один водоем Екатеринбурга: и его уже забраковали в МЧС

Публикации за 26.05.17

В МЧС и Роспотребнадзоре уже начали проверять водоемы, готовясь к пляжному сезону. В Екатеринбурге разрешили купаться только в одном месте, но спасатели ввели здесь запрет – из-за бездействия местных чиновников. По области можно найти еще несколько озер, где будут разрешенные организованные пляжи.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции заместитель руководителя Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских, пока только восемь водоемов близ Екатеринбурга подали заявки на получение документов для открытия пляжа. И два из них проверку по микробиологическим показателям и санитарным нормам прошли – это восточный берег озера Шарташ (у Изоплита) и озеро Щучье в Белоярском районе. Но муниципалитеты уже получили письма из территориальных отделов Роспотребнадзора о необходимости предоставить информацию по водоемам, где могут быть организованы пляжи. «На большинстве водоемов не закреплены отвечающие за их безопасность и за контроль качества воды. Какие еще бывают нарушения: отсутствие на пляже питьевой воды, медпомощи, нет или недостаточно кабинок для переодевания, туалетов, урн, мы фиксируем несвоевременную уборку мусора, не организована парковка или она организована с нарушениями водного законодательства, ведется несанкционированная торговля в рекреационных зонах», – добавил Козловских. Кроме того, водоемы зачастую загрязнены. Так, Белоярское водохранилище не прошло проверку из-за патогенных кишечных палочек и простейших, Северка – из-за гельминтов и повышенного уровня железа в воде, озеро в Среднеуральске – из-за окраски и кислотности, Нижнеисетский пруд не соответствует нормам по металлам, нефтепродуктам, органике, озеро Спартак в Чкаловском районе содержит много органики.

У МЧС свои проверки и свои требования к безопасности. «В том году из всех мест отдыха было принято только 10 как пляжи. Наши требования: дно должно быть обследовано водолазами, вы знаете, что вода наносит стекло, какие-то металлические изделия, которые могут стать причиной травмы. Необходимо дежурство спасателей, регистрация температуры воды и воздуха, наличие связи, сотовой или городской. И должен быть установлен стенд с требованиями по безопасности плавания. А чтобы маломерные судна не заходили на территорию пляжа, необходимо его огородить буйками», – рассказала замначальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Ирина Каменных. По ее словам, в прошлом году всем требованиям соответствовали пляжи в Новоуральске, Кушве и Среднеуральске, остальные прошедшие проверку МЧС пляжи – ведомственные или принадлежат санаториям, то есть доступ на них ограничен. Она напомнила, что в прошлом году в Свердловской области утонули 83 человека, из которых 15 – это дети. Почти половина утонувших взрослых отправились поплавать в пьяном виде, а 10 погибших детей находились на озерах и реках без надзора взрослых. Кстати, озеру Шарташ проверку МЧС пройти не суждено. «Мы неоднократно совещались с главой Кировского района, так как они должны организовать там пляж по всем правилам. Однако пляж организован так и не был», – отметила сотрудник МЧС. И в Роспотребнадзоре, и в МЧС рекомендуют, прежде чем отправиться на отдых к водоему, поинтересоваться, разрешено ли это место для купания, спросить необходимые документы у организаторов пляжа (и обращать внимание на таблички «Купание запрещено», если отвечающий за водоем и не думал организовывать на этом месте пряж).

У водолазов свой взгляд на организацию отдыха на воде – они согласны с эти ведомствами, но дают свои подсказки, основываясь на опыте работы. «Нас вызывают, когда уже что-то сломалось или уже кто-то утонул. Я на пляже с целью отдыха не был давно, что-то не тянет. Наиболее безопасно там, где много народу, там и дно почище будет, по крайней мере, без коряг, даже если пляж специально не готовился. У нас любят карьеры, но вот в карьерах очень опасно. В карьерах опасные ступеньки, торчат острые остатки металлических конструкций и есть превышение тяжелых металлов. Если не смотрели «Доктора Хауса», могу подсказать: это очень опасно. Хотя вода визуально может быть очень прозрачной, такой, что прям домой унести хочется. Но это опасно», – прокомментировал директор службы специальных работ «Алеут» Николай Мурзин.

Добавим, все три эксперта безоговорочно сошлись в одном: карьер у «Рамады», который ежегодно оккупируют толпы горожан, невероятно опасное место. Он глубокий, что на дне – непонятно, вода загрязнена, спасателей нет. В этом месте специалисты купаться настоятельно не рекомендуют.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 26.05.17

Теперь окончательно: улицу Репина вдоль Центрального стадиона перекроют со 2 по 12 июня (ФОТО). / Тонну воняющего мусора вывезли из квартиры на Черепанова по решению суда. / Сергей Нетиевский подал новые иски к участникам «Уральских пельменей» и их директору, обвинив в выводе активов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»