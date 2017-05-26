Под Екатеринбургом пройдет юбилейный международный джазовый фестиваль

Публикации за 26.05.17

1 июля под Екатеринбургом пройдет юбилейный пятый международный джазовый фестиваль EverJazz. Мероприятие, которое объединит музыкантов России и зарубежья, состоится на базе отдыха «Иволга» (Сысертский район, село Кадниково).

Как передает корреспондент NDNews.ru, хэдлайнерами фестиваля станут Cleveland Watkiss (Кливленд Уоткисс, Великобритания), квартет Гонзало Бергара (Gonzalo Bergara Quartet, США), трио Reform Art Unit (Австрия-Германия) и Хоронько-оркестр (Россия).

С 14.00 до 23.00 зрителей ждут две открытые сцены, музыкальные и танцевальные мастер-классы, творческие мастерские, в том числе по декоративно-прикладному искусству. Каждый час будет начинаться новый концерт с участием лучших музыкантов России и мира.

«Участник фестиваля, высокий мулат, тенор Кливленд Уоткисс (Cleveland Watkiss) завоевал в Великобритании славу «лучшего джазового вокалиста». Его диапазон в 4 октавы, великолепный слух дирижера и умение импровизировать, неизменно восхищают многочисленную аудиторию. Музыканты из Лос-Анджелеса Gonzalo Bergara Quartet – три испанца и очаровательная скрипачка представят публике опен-эйра свое видение джипси-джаза», – сообщила руководитель проектов джаз-клуба EverJazz Анастасия Пушина.

Экзотическую часть программы фестиваля откроет коллектив музыкантов из Австрии и Германии во главе с Фритцем Новотны (Fritz Novotny) и Сайнхо Намчылак. Мастера авангардного джаза сыграют на 100% импровизационный сет.

Одним из российских хэдлайнеров фестиваля станет коллектив Хоронько-Оркестр. Уральская школа джаза будет представлена резидентами EverJazz и джазовыми звездами из Уфы, Тюмени, Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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