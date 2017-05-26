Жители Свердловской области могут, находясь вне дома, узнать о пожаре или потопе в своей квартире

Публикации за 26.05.17

Устройства системы Life Control позволят жителям Свердловской области, находясь вне дома, узнать о задымлении, протечке или забравшемся воре – оповещение придет на смартфон.

Оператор предлагает готовое решение, которое можно установить всего за пару минут. Клиенты могут собрать систему «умного» дома по типу конструктора – необходимо приобрести центр управления и подобрать к нему необходимые датчики и устройства. Все элементы Life Control будут обмениваться данными с помощью высокоскоростного 4G-интернета и предупреждать об опасности.

«Устройствами Life Control можно управлять из любой точки мира через смартфон, поэтому они будут особенно актуальны сейчас, когда жители уезжают на дачи, отдыхают на природе или путешествуют. С экосистемой можно не мучить себя вопросами, выключен ли из розетки утюг и не течет ли кран», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.

Элементы «умного» дома также можно использовать для того, чтобы наблюдать за домашними животными в свое отсутствие или настроить автоматическое включение света при входе в квартиру или комнату.

В рамках экосистемы свердловчанам доступны: Wi-Fi камера, которая обеспечивает бесперебойное стриминг-видео и автоматически включает режим записи при движении или громком звуке; умная розетка (включает и выключает электроприборы на расстоянии); датчик протечки воды; датчик движения; умная светодиодная лампа; датчик открытия и закрытия – устанавливается на окно или дверь; датчик дыма; датчик полива растений; фитнес-браслет.

Управлять устройствами можно через портал Lifecontrol.ru или мобильное приложение, установленное на смартфон или планшет. Пользователь дистанционно управляет системой, самостоятельно задает параметры работы устройств. Информация о важных событиях в режиме реального времени поступает к владельцу в виде SMS, push-уведомлений или сообщений электронной почты. Описание продуктов есть в интернет-магазине оператора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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