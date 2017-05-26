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Екатеринбург

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Публикации за 26.05.17

МУГИСО объявило аукцион на размещение 49 рекламных щитов на ЕКАДе и Серовском тракте

МУГИСО объявило аукцион на размещение 49 рекламных щитов на ЕКАДе и Серовском тракте

Екатеринбург, Май 26 (Максим Бородин)ГКУ СРО «Фонд имущества Свердловской области», учрежденное региональным министерством по управлению госимуществом, объявило аукционы на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных у Серовского тракта и ЕКАДа сроком на восемь лет.

Речь идет о праве на заключение договоров на установку и эксплуатацию 49 рекламных конструкций формата 3х6м (билборд). Начальная цена лотов определена в виде суммы рыночной стоимости годовых размеров платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Все рекламные конструкции вида билборд, выставленные на аукцион по Серовскому тракту, разделены на 2 лота:

Лот № 1: 10 мест размещения рекламных конструкций. Начальная цена – 905 780 рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Лот № 2: 8 мест размещения рекламных конструкций. Начальная цена – 724 624 рубля 00 копеек, НДС не облагается.

Все рекламные конструкции вида билборд, выставленные на аукцион по ЕКАДу, разделены на 4 лота:

Лот № 1: 10 мест размещения рекламных конструкций. Начальная цена – 453 420 рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Лот № 2: 10 мест размещения рекламных конструкций. Начальная цена – 453 420 рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Лот № 3: 6 мест размещения рекламных конструкций. Начальная цена – 272 052 рубля 00 копеек, НДС не облагается.

Лот № 4: 5 места размещения рекламных конструкций. Начальная цена – 226 710 рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 26 мая 2017 года по 20 июня 2017 года в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, кабинет № 7, тел. (343) 229-00-07.

Аукционы состоятся 23 июня 2017 года с 09:30 по адресу: Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, кабинет № 9.

Екатеринбург. Другие новости 26.05.17

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