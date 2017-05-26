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Публикации за 26.05.17

Прокуратура сняла полномочия со свердловского депутата из-за сведений о доходах: в зоне риска – еще 50 народных избранников

Прокуратура сняла полномочия со свердловского депутата из-за сведений о доходах: в зоне риска – еще 50 народных избранников

Депутат гордумы уральского муниципалитета досрочно лишился полномочий из-за нарушений федерального закона о противодействии коррупции. Он не предоставил в положенный срок сведения о доходах.

По требованию надзорного органа досрочно лишен полномочий депутат думы Гаринского городского округа. В соответствии с нормами федеральных законов «О противодействии коррупции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» все депутаты представительных органов местного самоуправления обязаны ежегодно отчитываться о своих доходах, доходах своих супругов и несовершеннолетних детей. Однако этот член думы в установленный законом срок положенных данных не предоставил. «В связи с выявленными нарушениями прокурор внес представление председателю думы с требованием устранения нарушений антикоррупционного законодательства. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования на заседании думы Гаринского городского округа было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата, допустившего нарушения законодательства о противодействии коррупции», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Добавим, прокуратура Свердловской области намерена начать масштабную проверку по фактам несдачи деклараций муниципальными депутатами в июне этого года. По данным надзорного ведомства, всего в регионе не отчитались о доходах 50 народных избранников.

В гордуме Екатеринбурга в прошлом году пытались забрать мандаты у трех депутатов, не сдавших декларации, – Гаранина, Боровика и Хабибуллина. Тогда вице-спикер Виктор Тестов пояснил, что прокуратура и Госдума дали однозначный ответ на запрос: депутаты, нарушившие антикоррупционный закон, должны сложить полномочия. Однако позже народные избранники передумали – депутатов, лишенных мандатов из-за антикоррупционного закона, возвратили в думу Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.05.17

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