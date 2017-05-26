«Екатеринбургский централ» впервые за 10 лет «разгрузили» до 95%

Публикации за 26.05.17

Впервые за последние десять лет в Екатеринбурге удалось снизить нагрузку на СИЗО №1.

Как передает корреспондент NDNews.ru, с начала 2017 года «екатеринбургский централ» заполнен лишь на 95%. «Ранее СИЗО №1 было, по сути, под завязку забито гражданами, содержащимися под стражей на период следствия», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

По словам заместителя председателя судебной инстанции по уголовным делам Елены Милюхиной, положительную динамику можно объяснить тем, что служители Фемиды стали чаще избирать подследственным гражданам альтернативные меры пресечения, такие как домашний арест и залог. Например, число ходатайств о домашнем аресте выросло примерно в два раза.

«Чтобы поменять судебную практику, изменить правосознание судей, нам понадобилось около трех лет. Мера пресечения в виде домашнего ареста просто не применялась. В судах существовала практика, что если назначается не подписка о невыезде, то значит – заключение под стражу. Всех промежуточных мер пресечения как будто не существовало!» – отметила Милюхина. Он добавила, что мера пресечения в виде заключения под стражу сейчас применяется избирательно, только в крайних случаях.

Вместе с тем, сейчас идет работа над тем, чтобы ввести в УК РФ понятие «уголовный проступок». Тогда каждый год несколько тысяч уральцев, совершивших преступления небольшой тяжести, хоть и понесут наказание, но обойдутся без позорного ярлыка «судимый» в своей биографии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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