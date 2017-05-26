В Екатеринбурге поймали автоугонщика, который разбил голову водителю такси (ФОТО)

Публикации за 26.05.17

В Екатеринбурге полицейские устроили погоню за водителем, который ехал без фар и не остановился по первому требованию. При проверке выяснилось, что машина краденая, мужчина ранее угнал ее у таксиста, причем он же находится в розыске за другой разбой.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу, накануне около 04:25 утра гаишники на улице Агрономической заприметили «Рено», который ехал с выключенными фарами. На законное требование остановиться водитель не отреагировал, наоборот, прибавил скорость и постарался скрыться. Началась погоня. Во время преследования сотрудники ДПС запросили информацию и установили, что автомобиль был похищен около часа назад. На улице Ферганской при помощи двух других экипажей удалось блокировать машину и задержать нарушителя. Мужчина оказался пьян, документов у него при себе не было. Он попытался представиться другим именем, но в дежурной части его личность удалось установить.

Здесь и далее: фото пресс-группы УМВД России по Екатеринбургу

Как выяснилось, этот парень разыскивается сотрудниками отдела полиции № 5 УМВД России по Екатеринбургу за совершение разбойного нападения на цветочный павильон на улице Большакова. Автомобиль он заполучил тоже незаконным способом. Мужчина вызвал такси, но по прибытии к месту назначения понял, что платить нечем. Тогда он взял камень, несколько раз ударил им водителя по голове и уехал на авто. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с сотрясением головного мозга и ушибленными ранами головы.

Позже выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев и угон. За последнее преступление он отбывал наказание в местах лишения свободы и освободился осенью 2016 года. Следственным подразделением полиции в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела, предусмотренные частью 2 статьи 162 УК Российской Федерации («Разбой») и частью 4 статьи 166 УК Российской Федерации («Неправомерное завладение автотранспортным средством»). Санкции данных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 и 12 лет соответственно.

Полицейские считают, что он мог быть виновником и других преступлений. «Если Вы пострадали от противоправных действий данного лица, сообщите информацию в полицию по телефонам: (343) 356-42-14 и 294-14-94, 02», – уточнили в полиции.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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