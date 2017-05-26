В Больших Брусянах перевернулась фура

Публикации за 26.05.17

Из-за прошедшего в Екатеринбурге и окрестностях дождя на дорогах стало небезопасно. По сообщениям очевидцев, на трассе в районе Больших Брусян перевернулась грузовая машина.

Как сообщил на своей странице «Вконтакте» автолюбитель Антон Дюдин, ДТП с участием грузовика произошло в Белоярском районе. Подробностей инцидента мужчина не сообщает. Судя по видеозаписи, которую опубликовал очевидец аварии, обошлось без жертв, однако сам автомобиль пострадал – у него выбиты передние стекла.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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