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Екатеринбург

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Публикации за 26.05.17

В Больших Брусянах перевернулась фура

В Больших Брусянах перевернулась фура

Из-за прошедшего в Екатеринбурге и окрестностях дождя на дорогах стало небезопасно. По сообщениям очевидцев, на трассе в районе Больших Брусян перевернулась грузовая машина.

Как сообщил на своей странице «Вконтакте» автолюбитель Антон Дюдин, ДТП с участием грузовика произошло в Белоярском районе. Подробностей инцидента мужчина не сообщает. Судя по видеозаписи, которую опубликовал очевидец аварии, обошлось без жертв, однако сам автомобиль пострадал – у него выбиты передние стекла.

Новый День: В Больших Брусянах перевернулась фура

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.05.17

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