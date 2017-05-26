Зэки из ИК-5 вновь пожаловались на насилие и рабский труд

Публикации за 26.05.17

Члены ОНК по Свердловской области вновь получили жалобы от осужденных из ИК-5 (Нижний Тагил) о физическом насилии и рабском труде.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по информации общественников, после прибытия в колонию сотрудников отдела спецназа «Росса» более 11 заключенных оказались в штрафном изоляторе. Основная причина водворения – «не поздоровался» или не согласен с действиями администрации ИК. Сроки наказания – от 10 до 15 суток. «В очередное посещение колонии в одном из жилых отрядов члены ОНК встретились с заключенным, который в знак протеста серьезно порезался. Он находился в подавленном состоянии, его немного потряхивало, но осужденный не сделал заявления о факте суицида, бросив робкий взгляд на сотрудника ИК, который его привел. При этом наблюдатели отметили, что мужчина с трудом передвигается, – сообщают сегодня в пресс-службе областной ОНК. – Кроме того, двое заключенных рассказали о рабском труде в колонии. С их слов, работают они уже несколько лет, но денег не получают. Осужденные рассказали, что за лишние вопросы о заработной плате могут возникнуть проблемы, в том числе и физические».

Члены ОНК собрали всю тревожную информацию, которую направят в компетентные органы.

Правозащитники отмечают, что фактов, подтверждающих пытки и насилие в этой колонии уже предостаточно, но СКР не видит явных признаков преступлений и отказывает в возбуждении уголовных дел.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле полиция задержала журналиста РБК Владислава Пушкарева, который приехал в Путинград, чтобы снимать сюжет о пытках в исправительной колонии № 5. Как позже пояснили правоохранительные органы, задержание произошло в связи с полученной информацией о якобы искавших наркотики возле колонии людях.

Ранее правозащитники рассказывали и о других случаях насилия в ИК-5, в которой, к слову, отбывает срок бывший замглавы администрации Екатеринбурга Виктор Контеев, осужденный летом 2014 года Курганским областным судом на 18 лет строгого режима. Так, в апреле один из заключенных колонии в знак протеста загнал себе в грудь иглу. По данным ОНК, осужденных пристегивают наручниками к решеткам. При этом в ИК-5 сейчас идет проверка по сообщениям заключенного тавдинской колонии Фаруха Бердиева, который рассказал, что, когда он сидел в ИК-5, там процветали поборы и пытки. В ГУФСИН по Свердловской области заявляют, что скандал вокруг ИК-5 создается искусственно некоторыми правозащитниками, которые таким образом пиарятся.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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