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Екатеринбург

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Публикации за 26.05.17

Главным по казакам в Свердловской области стал заместитель Тунгусова

Главным по казакам в Свердловской области стал заместитель Тунгусова

Врио губернатора Евгений Куйвашев сменил руководителя рабочей группы по делам казачества в Свердловской области. Вместо атамана Владимира Романова решать вопросы казаков теперь будет заместитель главы администрации губернатора Вадим Дубичев. опубликован на портале правовой информации областного правительства, передает корреспондент NDNews.ru.

Заместителем Дубичева в новом составе «казачьей» рабочей группы будет директор департамента внутренней политики Антон Третьяков. Кроме того, в рабочую группу впервые вошел протоиерей Максим Миняйло, недавно возглавивший отдел по взаимодействию с казачеством Екатеринбургской епархии. Также предложена кандидатура по согласованию областного депутата-единоросса Алексея Коробейникова.

Предыдущий руководитель группы, атаман Оребургского казачьего войска и советник губернатора Владимир Романов понижен до рядового члена собрания.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.05.17

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