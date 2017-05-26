Главным по казакам в Свердловской области стал заместитель Тунгусова

Публикации за 26.05.17

Врио губернатора Евгений Куйвашев сменил руководителя рабочей группы по делам казачества в Свердловской области. Вместо атамана Владимира Романова решать вопросы казаков теперь будет заместитель главы администрации губернатора Вадим Дубичев. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации областного правительства, передает корреспондент NDNews.ru.

Заместителем Дубичева в новом составе «казачьей» рабочей группы будет директор департамента внутренней политики Антон Третьяков. Кроме того, в рабочую группу впервые вошел протоиерей Максим Миняйло, недавно возглавивший отдел по взаимодействию с казачеством Екатеринбургской епархии. Также предложена кандидатура по согласованию областного депутата-единоросса Алексея Коробейникова.

Предыдущий руководитель группы, атаман Оребургского казачьего войска и советник губернатора Владимир Романов понижен до рядового члена собрания.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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