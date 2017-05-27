Грозы, град, ураганный ветер – штормовое предупреждение от МЧС

Публикации за 27.05.17

ГУ МЧС по Свердловской области распространило сообщение о резком ухудшении погоды на 27-28 мая. В отдельных районах ожидаются грозы, крупный град, ветер с порывами до 20-25 м/с, очень сильный дождь, говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют уральцам ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, воздержаться от походов и прогулок по лесу. Если все же гроза застанет на открытой местности, лучше не искать укрытия под деревьями – в них может попасть молния. Жителям районов, которые накроет гроза и град, МЧС также напоминает о том, что на время ненастья рекомендуется выключить из сети электроприборы.

При возникновении происшествий сообщать о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: 101.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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