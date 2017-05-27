NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 27.05.17

Грозы, град, ураганный ветер – штормовое предупреждение от МЧС

Грозы, град, ураганный ветер – штормовое предупреждение от МЧС

ГУ МЧС по Свердловской области распространило сообщение о резком ухудшении погоды на 27-28 мая. В отдельных районах ожидаются грозы, крупный град, ветер с порывами до 20-25 м/с, очень сильный дождь, говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют уральцам ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, воздержаться от походов и прогулок по лесу. Если все же гроза застанет на открытой местности, лучше не искать укрытия под деревьями – в них может попасть молния. Жителям районов, которые накроет гроза и град, МЧС также напоминает о том, что на время ненастья рекомендуется выключить из сети электроприборы.

При возникновении происшествий сообщать о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: 101.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.05.17

Главным по казакам в Свердловской области стал заместитель Тунгусова. / Итоги недели – все самое интереснее по версии NDNews.ru (ФОТО, ВИДЕО). / В Академическом впервые начали продавать квартиры в «долевку» по 45 тысяч за метр.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter