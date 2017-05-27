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Екатеринбург

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Публикации за 27.05.17

В Екатеринбурге ночью сгорели три автомобиля

В Екатеринбурге ночью сгорели три автомобиля

Сразу три дорогостоящих авто тушили этой ночью в Екатеринбурге.

Около двух часов ночи пожарные выехали на вызов о горящей Infiniti FX37S во дворе дома на улице Юлиуса Фучика. Машина выгорела дотла. Через час загорелась Volvo на улице Тагильской. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, полностью потушить автомобиль удалось к четырем утра.

Примерно в это же время, в половине четвертого, поступил вызов с улицы Крестинского, там горела Mazda3. Автомобиль удалось потушить до прибытия пожарных подразделений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.05.17

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