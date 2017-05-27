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Екатеринбург

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Публикации за 27.05.17

Полиция задержала фальшивого дальнобойщика. Он похитил продукты на 600 тысяч рублей (ФОТО)

Полиция задержала фальшивого дальнобойщика. Он похитил продукты на 600 тысяч рублей (ФОТО)

В Перми задержан водитель грузовика, который, по версии следствия, по поддельному паспорту получал в различных организациях продукты для доставки в магазины, и исчезал.

Так, 26 декабря 2016 года в отдел полиции № 13 УМВД России по Екатеринбургу с заявлением обратился руководитель отдела продаж компании, реализующей сырье для пищевой промышленности. Заявитель пояснил, что три дня назад на складе компании был загружен автомобиль-рефрижератор, которым управлял наемный водитель. Наняли частного перевозчика через транспортную компанию.

Новый День: Полиция задержала фальшивого дальнобойщика. Он похитил продукты на 600 тысяч рублей (ФОТО)

При получении груза водитель предъявил паспорт и расписался в накладной. Когда он выехал со склада, в его рефрижераторе находились сливки, сгущенное молоко и шоколадная глазурь на сумму более 600 тысяч рублей. В пути грузовик отклонился от маршрута, водитель по телефону объяснил, что он выбирает наиболее удобные трассы. В последний раз подозреваемый вышел на связь 25 декабря, сообщив, что находится в г. Пыть-Ях. После этого связаться с ним было уже невозможно.

Новый День: Полиция задержала фальшивого дальнобойщика. Он похитил продукты на 600 тысяч рублей (ФОТО)

Следственным отделом полиции в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации («Мошенничество в крупном размере»), сообщает пресс-группа УВД по Екатеринбургу. Полиция просит граждан, либо организации, которые возможно пострадали от действий этого человека, связаться со следствием по телефонам: (343) 356-42-13, (343) 294-14-94 либо 02.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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