«По уши в грязи, но было круто» – участники «Майской велопрогулки» делятся впечатлениями (ФОТО)

Публикации за 27.05.17

Сегодня в Екатеринбурге и окрестностях прошла очередная «Майская велопрогулка». Участники, закончившие свои маршруты раньше всех, уже делятся в социальных сетях фотографиями и впечатлениями. Штормовое предупреждение от МЧС и раскисшие после дождя лесные тропы не остановили горожан – в прогулке по пересеченной местности приняли участие несколько тысяч человек.

Фото Дины Соловьевой

«Я бы описал так: в этом году организаторы удивили непроходимыми участками на маршрутах, многие из которых приходилось преодолевать вброд. Но такие трудности лишь закаляли участников, и даже не смотря на дождь все получили массу удовольствия! Не знаю, правда, кто на 70 километров поехал, там вообще сложно», – рассказал NDNews.ru Евгений Гилев, преодолевший маршрут протяженностью в 35 километров. Он также отметил, что забрызганных грязью с ног до головы велосипедистов очень порадовала возможность помыть велосипед и себя на финише.

Фото Евгения Гилева

Фото Евгения Гилева

«Настоящая майка в стиле кросс-кантри. Громадный маршрут, состоящий практически на 90 % из грунтовых дорог и лесных троп. Ехалось всё, и поля, и горки. Для многих, конечно, она оказалась тяжёлой, но ведь вся суть «Майской велопрогулки» – это испытание себя », – рассказал агентству Михаил Азанов, проехавший 70 километров.

Фото Александра Сергеева

В этом году маршрут прошел по северной и северо-восточной части города, нескольким лесопаркам, а также окрестностям города Березовский. Велосипедистам было предложено три маршрута: 15, 35 и 70 км.

Фото Александра Сергеева

В целом участники отмечают отсутствие очередей на регистрацию (это частая причина претензий к организаторам «Майских прогулок» прошлых лет) и интересную трассу.

Фото Александра Сергеева

«Хорошие такие подъемы, иногда приходилось идти пешком», – делится впечатлениями Александр Сергеев.

Фото Елены Мингазовой

Еще одна участница, Елена Мингазова, не побоялась взять собой на экстремальный велопробег ребенка: «Участвовали всей семьей, попали под дождь, извозились в грязи. Но получили кучу впечатлений, позитива. Переполняет чувство гордости за нашу четырехлетнюю дочь, которая самостоятельно проехала всю дистанцию. Еще хочет!»

Фото Елены Мингазовой

Добавим, что на финише, на бульваре Культуры, участников «Велопрогулки» встречает «The Beatles фестиваль». Хедлайнеры мероприятия – Blues Doctors. Они выйдут на сцену в 21:00.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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