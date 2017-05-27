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Екатеринбург

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Публикации за 27.05.17

В Талице простились с легендарным сыщиком (ФОТО)

В Талице простились с легендарным сыщиком (ФОТО)

В Талице простились с ветераном органов внутренних дел Леонидом Морозовым. Райотдел под его руководством многие годы считался самым эффективным подразделением свердловской милиции.

Здесь и далее: фото пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области
Здесь и далее: фото пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области

«На службу в органы внутренних дел Леонид Харлампиевич пришел в октябре 1962 года. С 1974 по 1987 год, до выхода на заслуженный отдых, он боролся с преступностью в должности начальника райотдела, защищая интересы граждан. Его руководство подразделением на протяжении 13 лет можно смело назвать в некотором роде уникальным. Шесть лет коллектив, возглавляемый им, занимал первое место в гарнизоне по общим показателям, в том числе по раскрываемости, существенно опережая все крупные райотделы области», – рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Новый День: В Талице простились с легендарным сыщиком (ФОТО)

26 мая Леонид Морозов был похоронен в Талице с воинскими почестями.

Новый День: В Талице простились с легендарным сыщиком (ФОТО)

Талица, служба информации РИА «Новый День»

Талица. Другие новости 27.05.17

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