Пьяный водитель под Заречным насмерть сбил двух подростков (ФОТО)

Публикации за 28.05.17

27 мая около 11 часов вечера на автодороге станция Глубокое-Бобровский рядом с городом Заречный водитель автомобиля Honda сбил двух девушек 14 и 15 лет, после чего скрылся с места ДТП.

Как сообщает УГИБДД по Свердловской области, нарушитель был задержан спустя некоторое время в городе Березовском. У водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. Оба подростка от полученных травм скончались на месте.

Заречный, служба информации РИА «Новый День»

Заречный. Другие новости 27.05.17

В Талице простились с легендарным сыщиком (ФОТО). / «По уши в грязи, но было круто» – участники «Майской велопрогулки» делятся впечатлениями (ФОТО). / Полиция задержала фальшивого дальнобойщика. Он похитил продукты на 600 тысяч рублей (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»