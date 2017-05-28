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Публикации за 28.05.17

Пьяный водитель под Заречным насмерть сбил двух подростков (ФОТО)

Пьяный водитель под Заречным насмерть сбил двух подростков (ФОТО)

27 мая около на автодороге станция Глубокое-Бобровский рядом с городом Заречный водитель автомобиля Honda сбил двух девушек 14 и 15 лет, после чего скрылся с места ДТП.

Как сообщает УГИБДД по Свердловской области, нарушитель был задержан спустя некоторое время в городе Березовском. У водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. Оба подростка от полученных травм скончались на месте.

Заречный, служба информации РИА «Новый День»

Заречный. Другие новости 27.05.17

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