В Кировградской колонии для несовершеннолетних постигают цигун (ВИДЕО)

Публикации за 28.05.17

Специалисты клиники китайской медицины 26 мая посетили Кировградскую колонию для несовершеннолетних и провели в актовом зале занятие по китайской лечебно-оздоровительной гимнастике «цигун» и «тайцзицюань», представляющей собой систему дыхательных и двигательных упражнений.

В сообщении пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области, распространившей видео с меропрития, отмечается: «В дальнейшем будет рассмотрена возможность проводить такие занятия с воспитанниками Кировградской ВК на регулярной основе, а также перенести этот опыт на другие исправительные учреждения региона».

Кировград, служба информации РИА «Новый День»

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