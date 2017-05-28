В Екатеринбурге сгорели два частных дома (ФОТО)

Публикации за 28.05.17

Сегодня около четырех часов дня загорелась баня в частном секторе на улице Отрадной. Пламя быстро перекинулось на жилые дома, к моменту прибытия подразделений МЧС площадь пожара составила 450 квадратных метров.

Местные жители рассказали корреспонденту медиа группы «Сова», что их сосед затопил баню, в которой и произошло возгорание. Причины ЧП будут устанавливать дознаватели. Огонь, из-за небольших противопожарных разрывов в застройке, успел захватить два дома, по адресу Отрадная 44 и 46. Один из них сгорел полностью, второй серьёзно пострадал. На ликвидации происшествия работали 15 единиц пожарной техники, 57 человек личного состава МЧС.

Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, пострадавших в пожаре нет, погорельцев приютили соседи.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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