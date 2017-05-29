Ночью на Восточной под колесами «Лады Гранты» погиб 30-летний пешеход (ФОТО)

Публикации за 29.05.17

Сегодня ночью на перекрестке Восточная – Малышева в Екатеринбурге под колесами «Лады Гранты» погиб пешеход. По предварительным данным, 30-летний мужчина переходил дорогу на красный свет. От полученных травм он скончался на месте.

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга проводят проверку. По данным пресс-службы Госавтоинспекции, накануне в 23:30 на регулируемом пешеходном переходе по улице Восточной у дома № 7ж под колесами «Гранты» погиб пешеход. По предварительным данным – в результате собственной невнимательности.

Водитель 1994 года рождения, двигаясь со стороны ул. Малышева в сторону ул. Декабристов на разрешающий сигнал светофора, допустил наезд на 30-летнего мужчину, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства на запрещающий сигнал светофора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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