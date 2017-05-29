Экс-начальнику полиции Верхней Салды вынесли приговор за мошенничество

Публикации за 29.05.17

В Верхней Салде вынесен приговор бывшему начальнику отдела полиции, которого признали виновным в мошенничестве.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, на скамье подсудимых оказался экс-начальник МО МВД России «Верхнесалдинский», подполковник полиции Николай Голубев. Он обвинялся в совершении 20 преступлений по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество с использованием своего служебного положения»).

«Голубев с 2011 по 2014 годы, используя служебное положения, вводил в заблуждение подчиненных, склоняя их к написанию рапортов о выплате материальной помощи в связи со смертью близкого родственника. Полученные впоследствии денежные средства он требовал передавать ему. Всего в результате преступных действий подполковника бюджету был причинен ущерб свыше 521 тысяч рублей», – уточнила собеседница агентства.

Суд приговорил Николая Голубева к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом 150 тыс. рублей. В счет возмещения ущерба у экс-полицейского изъят внедорожник.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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