В Нижнем Тагиле осужден местный житель, продававший медали «Ветеран труда»

Публикации за 29.05.17

В нижнем Тагиле осужден мужчина, продававший награды, принадлежавшие его родственникам, у железнодорожного вокзала.

Как сообщают в уральской транспортной прокуратуре, суд приговорил его к штрафу в 8 тысяч рублей по ст.324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Все три награды, среди которых были медали «Ветеран труда», вернули владельцам.

Нижний Тагил, служба новостей РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 29.05.17

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